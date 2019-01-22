Регионы отчитались о подготовке к переходу с аналогового ТВ на "цифру"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители 20 регионов, в которых переход на цифровое телевидение произойдет 15 апреля, в ходе заседания Координационного штаба по подготовке к отключению аналогового вещания в РФ заверили, что активная работа ведется по всем направлениям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкомсвязи.

Заседание Координационного штаба, обеспечивающего мониторинг ситуации в регионах и оперативное решение возникающих вопросов, во вторник провел замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

В ходе заседания представители 20 субъектов РФ, в частности, рассказали о кампании по стимулированию перехода на цифровое вещание до назначенной даты, а также о работе по поддержке малообеспеченных семей и оказании помощи в подключении нового цифрового оборудования.

Кроме того, на заседании обсудили итоги пилотного проекта по отключению аналогового телевизионного вещания в Тверской области, которое прошло еще в декабре 2018 года, меры по предотвращению дефицита цифрового приемного оборудования, а также вопросы обеспечения жителей населенных пунктов, находящихся вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, возможностью приема спутникового телевидения.

Особое внимание участники заседания уделили мерам, принимаемым, чтобы помочь людям заранее разобраться с возникающими вопросами как технического, так и финансового характера, и заблаговременно подключиться к "цифре", получив возможность просмотра в цифровом качестве двадцати федеральных каналов, для чего в регионах ведётся работа через органы соцзащиты, активно привлекаются волонтёры, организовываются "горячие линии".

"Практически во всех субъектах Федерации предусмотрены разные варианты оказания помощи в приобретении необходимого оборудования льготным категориям граждан", - отметили в Минкомсвязи.

Кроме того, обсуждались меры по обеспечению достаточного количества цифровых приставок, особенно нижнего ценового сегмента для того, чтобы подключить к "цифре" старые телевизоры, не работающие в формате DVB-T2.

"Участвовавшие в совещании представители регионов заверили, что активная работа ведётся по всем направлениям, в том числе с собственными наработками", - сообщили в министерстве.

В Минкомсвязи напомнили, что отключение "аналога" происходит согласно плану поэтапного отключения аналогового вещания федеральных обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ, утвержденному правительственной комиссией по развитию телерадиовещания.

Второй этап начнется 15 апреля. Тогда произойдет переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Чувашской республиках, Ставропольском крае, Калмыкии и Мордовии, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен", - отметили в Минкомсвязи.

В заседании участвовали представители аппарата правительства РФ, Минкомсвязи, Минпромторга, ФАС, Роспечати, Роскомнадзора, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), "Почты России", Медиакоммуникационного союза, Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), операторов спутникового телевидения.

Как сообщалось, окончательный переход к цифровому формату трансляции обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов в РФ, начнется с февраля 2019 года и продлится полгода. Аналоговые передатчики будут отключены в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. 11 февраля это произойдет в наиболее подготовленных регионах - Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чеченской республике.

В состав первого мультиплекса входят Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".