Главные новости
МоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
В России

Голикова заявила о неготовности властей индексировать пенсии для работающих пенсионеров

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока правительство РФ не готово повышать пенсии работающим пенсионерам.

"Всегда ставится вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но пока сейчас этого вопроса в повестке дня нет", - сказала Голикова журналистам в кулуарах Гайдаровского форума во вторник.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не производится с 2016 года.

Минувшей осенью в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В этом документе, в том числе, отражена норма о значительной индексации страховых пенсий в России с 2019 года - в среднем на одну тысячу рублей в год (около 7%), однако речь идет только о пенсиях неработающих пенсионеров.

В июле 2018 года глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год. "Мы исходим из того, что сейчас ресурса для этого необходимого нет", - пояснял тогда Топилин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Татьяна Голикова

Новости по теме

В России
Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нетШансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет
В результате ЧП погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестнойПодробнее
 Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске
Если компания не подключится к реестру запрещенных в РФ сайтов, ей грозит еще один штрафПодробнее
 Путин держит в руках наличные один-два раза в годуПутин держит в руках наличные один-два раза в году
Зарплату и пенсию президент перечисляет на карту санкционного банкаПодробнее
 ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Налоговики прибегли к запрету платежей по причине невозможности полной блокировки востребованного ресурсаПодробнее
Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтированаБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована
Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошлоПодробнее
 Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в ГосдумуЗаконопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму
Депутаты предлагают за счет средств Фонда капремонта устанавливать систему контроля за обеспечением газовой безопасностиПодробнее
 Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Глава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документаПодробнее
 Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра
Премьер призвал Белоруссию ценить помощь, которую РФ оказывает ей крупными кредитамиПодробнее
 Спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в ШахтахСпасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
По-прежнему остается неизвестной судьба четырех человекПодробнее
 Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостяхГенпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостях
Представитель Генпрокуратуры заявила в Думе об угрозе свободе распространения информацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеВ миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Суд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке

Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеГражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в Паттайе Подробнее

Патрушев заявил об одном совершенном в России теракте в 2018 году

Порошенко подтвердил гарантии тем, кто останется верен "церкви Московского патриархата"

Вратарь Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона

Мужчина попал в больницу после падения на него льда с крыши в центре Москвы

Голикова заявила о неготовности властей индексировать пенсии для работающих пенсионеров

Россиянина убили в Абхазии

Голодец высказалась против введения налога на выезд из РФ

Жильцов поврежденного взрывом газа дома в Шахтах начали пускать за вещами

Второй случай смерти от "свиного гриппа" зафиксирован в Армении

Минкомсвязи оценило в 5% долю россиян, не смотрящих телевизор

Около ста собственников уничтоженных взрывом в Магнитогорске квартир обратились за компенсацией на покупку жилья

Волейболисты "Зенита" попали в ДТП в Турции перед матчем Лиги чемпионов

В РФ разработали метод поиска углеводородов Арктики лазерным улавливанием газов

Кровати из досок и стульев установили в пензенской больнице из-за наплыва пациентов

Сергей Карякин не покинет гонку "Дакар-2019" после аварии

Медведев обвинил США в агрессивной экономической политике и дедолларизации в РФ

Суд в Москве отказался передать в военный суд вопрос о продлении ареста украинским морякам

Траур по погибшим объявлен в Шахтах 16 января

Медведев предложил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');