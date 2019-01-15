Голикова заявила о неготовности властей индексировать пенсии для работающих пенсионеров

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока правительство РФ не готово повышать пенсии работающим пенсионерам.

"Всегда ставится вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но пока сейчас этого вопроса в повестке дня нет", - сказала Голикова журналистам в кулуарах Гайдаровского форума во вторник.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе пенсионерам с инвалидностью, не производится с 2016 года.

Минувшей осенью в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В этом документе, в том числе, отражена норма о значительной индексации страховых пенсий в России с 2019 года - в среднем на одну тысячу рублей в год (около 7%), однако речь идет только о пенсиях неработающих пенсионеров.

В июле 2018 года глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год. "Мы исходим из того, что сейчас ресурса для этого необходимого нет", - пояснял тогда Топилин.