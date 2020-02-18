Кабмин не поддержал идею сенатора об индексации пенсий работающим пенсионерам
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается отменить введенный в 2016 году мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников.
В документе отмечается, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда (ПФР) в 2020 году на 368,5 млрд руб., в 2021-м - на 426,4 млрд руб., в 2022-м - на 524,6 млрд руб.
Финансирование сенатор предлагает провести за счет использования части профицита федерального бюджета.
"Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров", - говорится в документе.
Вместе с законопроектом было внесено и заключение правительства, которое было направлено в Госдуму на прошлой неделе. "Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров", - говорится в отзыве.
Кабмин не поддержал инициативу и отметил, что отмена моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам "требует дополнительного обоснования".
Пенсии не индексируют
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 года.
Тем не менее в правительстве эту тему регулярно затрагивают. Так в июле 2018 года на тот момент глава Минтруда Максим Топилин заявлял в Госдуме, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год. Тогда он говорил, что таких ресурсов нет.
В ноябре 2018 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам-инвалидам, но уже в январе 2019 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока правительство РФ не готово повышать пенсии работающим пенсионерам.