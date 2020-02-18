Кабмин не поддержал идею сенатора об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается отменить введенный в 2016 году мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников.

В документе отмечается, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда (ПФР) в 2020 году на 368,5 млрд руб., в 2021-м - на 426,4 млрд руб., в 2022-м - на 524,6 млрд руб.

Финансирование сенатор предлагает провести за счет использования части профицита федерального бюджета.

"Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров", - говорится в документе.

Вместе с законопроектом было внесено и заключение правительства, которое было направлено в Госдуму на прошлой неделе. "Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров", - говорится в отзыве.

Кабмин не поддержал инициативу и отметил, что отмена моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам "требует дополнительного обоснования".