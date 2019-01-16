Минюст напомнил о ликвидации партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минюст с лета этого года проверит более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад, на предмет их участия в выборах, результатом может стать ликвидация организации, сообщили в пресс-службе министерства.

"Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по состоянию на 15 января в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о 64 политических партиях, 63 из них имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений.

"33 политические партии зарегистрированы в течение 2012 года", - говорится в сообщеннии.

В Минюсте напомнили, что в апреле 2012 года в закон "О политических партиях" были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий.

Согласно этому закону, партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного Суда РФ.