В России ликвидировали восемь партий, игнорировавших участие в выборах

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ в уходящем году добилось через Верховный суд прекращения деятельности восьми партий, игнорировавших участие в выборах на протяжении семи лет своего существования, еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такая информация содержится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос. По данным ведомства, прекратили существование такие политические организации, как "Народная партия "За женщин России", "Альянс зелёных", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Социал-демократическая партия России", "Партия пенсионеров России", "Города России" и "Аграрная партия России".

Кроме этого, отметили в пресс-службе, Верховным судом РФ приняты решения о ликвидации трех политических партий, которые еще не вступили в законную силу: Всероссийской политической партии "Народный альянс", Политической партии "Монархическая партия" и Всероссийской политической партии "Честно" /Человек. Справедливость. Ответственность".

Как отметили в ведомстве, в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году будут проверены четыре политические партии.

В настоящее время, согласно данным министерства, в РФ зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право принимать участие в выборах. Кроме этого, в реестре Минюста содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.

В начале этого года в пресс-службе Минюста "Интерфаксу" сообщили, что, начиная с июня, ведомство проверит на предмет участия в выборах более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад. В соответствии с федеральным законом "О политических партиях" эти организации могут быть ликвидированы по решению Верховного суда РФ, если они за это время ни разу не участвовали в выборах, предупреждали тогда в ведомстве.