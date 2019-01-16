BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar со среды начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок, говорится в пресс-релизе компании.

К сервису под названием BlaBlaCar Pro компания будет подключать только легальных автобусных перевозчиков. Потенциальные партнеры должны подать заявку на подключение к сервису и предоставить документы о легальном статусе своей работы. Эти документы в ручном режиме будут проверять эксперты, которых BlaBlaCar специально для этого нанял.

Прошедшие модерацию компании смогут публиковать предложения об автобусных поездках на платформе BlaBlaCar. Эти предложения будут видны всем пользователям-пассажирам BlaBlaCar, количество которых в России составляет 15 млн человек.

Пассажир сможет забронировать место в автобусе через BlaBlaCar, но выкупить билет на поездку будет возможно у водителя, когда пассажир придет на посадку в автобус. В будущем BlaBlaCar намерен внедрить онлайн-покупку билетов на автобусы непосредственно через свой сайт и мобильное приложение.

На первом этапе партнерство автобусных перевозчиков с BlaBlaCar будет бесплатным. В будущем BlaBlaCar намерен монетизировать такие партнерства. "Стоимость пока не определена, но это будет справедливая цена, которая будет учитывать интересы автобусных компаний и не должна повлиять на стоимость билетов для пассажиров", - указано в пресс-релизе компании.

"Мы хотим дополнить поездки с попутчиками предложениями автобусных операторов. Это позволит нам создать глобальный маркетплейс для междугородних автодорожных поездок и в целом сыграет позитивную роль в развитии транспортной отрасли России", - приводит BlaBlaCar слова гендиректора BlaBlaCar Pro Шанталь Амборд в своем сообщении.

Россия стала второй страной, где BlaBlaCar решила выйти на рынок автобусных перевозок. В прошлом году компания сделала предложение о покупке автобусного оператора Франции Ouibus местной госкомпании SNCF.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 млн человек.

В России сервис начал работать в феврале 2014 года. В октябре компания начала монетизацию сервиса в России и на Украине - это распространяется на поездки на расстояние более 120 км.