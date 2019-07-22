РЖД отстранили машиниста, катавшего на локомотиве попутчика с BlaBlaCar

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Машинист поезда, возивший из Петербурга в Москву попутчиков с сервиса BlaBlaCar, отстранен от работы, сообщает в понедельник издание "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Там сообщили, что служебная проверка подтвердила сообщения СМИ о том, что в кабине машиниста ехали посторонние люди.

Вопрос о дальнейшей работе машиниста, а также его помощника, которого тоже временно отстранили, пока не решен.

Проверку провели после того, как в СМИ попала информация о пользователе сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar. Он забронировал поездку в Москву за 1300 рублей, водитель назначил в качестве места встречи Московский вокзал Там мужчину встретил машинист поезда и усадил его в кабину локомотива. По словам путешественника, вместе с ним в кабине ехал еще один такой же попутчик.