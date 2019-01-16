Под Брянском спасли собаку, вмерзшую в лед на реке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Собака примерзла ко льду на реке в Брянском районе Брянской области. Спасатели оказали ей помощь и ищут для нее хозяина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Во вторник в Центр управления в кризисных ситуациях позвонил местный житель и сообщил, что на противоположном берегу от Андреевского луга реки Десна во льдах находится собака, которая лает уже более суток. Истощенное животное уже практически перестало подавать признаки жизни, когда ему на помощь поспешили пятеро поисковиков.

"Собака стояла передними лапами на берегу, а задними в - реке. Они на лодке подплыли к несчастному животному, забрали его и доставили на сушу",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас собака находится у спасателей, ее отогрели, накормили и ищут хозяина.