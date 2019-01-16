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Вспышка кори зафиксирована во Владимирской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор зафиксировал вспышку кори среди жителей Владимирской области, в настоящее время заболевание подтверждено у 25 человек.

"Фиксируется лабораторно-подтвержденных 25 случаев, среди них - пять детей и 20 взрослых", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По словам собеседника агентства, очагом заболевания является школа в селе Сновицы Суздальского района. Предположительно, инфекция была занесена в регион из Азербайджана.

"Предположительно, инфекция привозная. Один ребенок прибыл из Республики Азербайджан", - отметили в ведомстве.

По данным сотрудника управления, основной контингент заболевших - лица цыганской национальности.

"Все 20 взрослых, у которых зафиксирована вспышка кори, лица цыганской национальности. Их дети посещают школу в Сновицах, среди них также есть заболевшие", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что всего в школе обучаются более 300 детей.

Санврачи выразили опасение, что инфекция кори будет подтверждаться у всех лиц из цыганского табора (78 человек), поскольку у них отсутствуют прививки. Вместе с тем собеседник агентства добавил, что "скорее всего, они переболеют естественным путем".

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Теги: Роспотребнадзор, Владимирская область
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