Главные новости
В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС
В России

Вечная мерзлота на севере Сибири нагрелась почти на градус за 10 лет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Температура вечной мерзлоты на глубинах более 10 метров по всему миру с 2007 года выросла в среднем на 0,29 градуса Цельсия, а в Сибири - почти на один градус, пишет сайт N+1 со ссылкой на журнал Nature Communications.

Многолетняя мерзлота занимает около одной шестой части суши, а в России - примерно треть территории страны, и местами ее глубина достигает полутора километров. Предыдущие исследования показывали, что глобальное изменение климата приведет к дестабилизации мерзлоты, уменьшению ее несущей способности, что опасно для поселений, например, в российской Арктике, и выделению в атмосферу дополнительных выбросов углекислого газа и метана от разложения накопленной органики — таким образом, тающая мерзлота не только сама разрушается из-за изменения климата, но и усиливает его.

Глобальная научная сеть наблюдений за состоянием мерзлоты Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P) подготовила первую масштабную оценку роста температуры мерзлоты, который фиксируется уже сегодня. Для этого участники сети из 26 стран с 2007 года, замеряли температуру мерзлоты в Арктике, Антарктике и горных районах на глубине более 10 метров, чтобы исключить сезонные колебания температуры. Всего ученые обследовали 154 точки, по 123 из которым накоплены данные для всего десятилетия.

Оказалось, что за эти десять лет в 71 из 123 скважин температура выросла, а в пяти из них мерзлота уже тает - температура там превысила ноль градусов. В 12 точках на востоке Канады, юге Евразии и на Антарктическом полуострове температура мерзлоты снизилась, а в 40 точках осталась неизменной. Сильнее всего, на 0,9 и 0,93 градуса, потеплело в двух скважинах на северо-востоке и северо-западе Сибири. В Арктике в целом на территориях, где на вечную мерзлоту приходится более 90 процентов площади, температура скважин выросла на 0,3 градуса, в прочих районах - на 0,2 градуса. Температура мерзлоты в Альпах, Гималаях и скандинавских горах поднялась в среднем на 0,19 градуса (при этом в горной тундре на юге Якутии нашлась скважина с потеплением на 1,15 градуса), а в Антарктике - на 0,37 градуса.

"Все эти данные говорят нам о том, что вечная мерзлота теплеет не просто в отдельных точках и регионах, но по всему миру и практически теми же темпами, что и сам климат, изменение которого приводит к прогреву воздуха и увеличению толщины снежного покрова, особенно в Арктике. Эти два фактора, в свою очередь, приводят к потеплению когда-то вечной мерзлоты", — сказал Гвидо Гроссе из Института Альфреда Вегенера, которого цитирует пресс-служба организации.

Авторы отмечают, что пока покрытие их сети наблюдательных точек не идеально, так как им не хватает скважин в Сибири, центральной части Канады, в Антарктике, Гималаях и Андах. Они подчеркивают, что в отличие от погодных данных и Всемирной метеорологической организации, для мерзлоты пока нет такого единого международного органа. Более того, скважины и сенсоры в них пока существуют исключительно благодаря отдельным научным группам в рамках небольших проектов.

По оценкам, опубликованным в конце 2018 года, к середине столетия из-за глобального потепления может быть повреждено 70 процентов арктической инфраструктуры. Особенно высок риск повреждения железных дорог (в частности, самой северной железной дороги в мире - Обской-Бованенково, которая находится на Ямале). В зоне таяния мерзлоты находится около 1200 городов и поселений и 3,4 тысячи километров нефте- и газопроводов (это примерно равно расстоянию от Москвы до Новосибирска).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: N+1
В России
В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииВ Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии
Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФПодробнее
 Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублейПодробнее
 Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий
Ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказаниеПодробнее
 На заводе в Ленобласти произошел взрывНа заводе в Ленобласти произошел взрыв
По данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожарПодробнее
ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева
В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работуПодробнее
 BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокBlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок
Забронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобусПодробнее
 Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах
Окончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принятоПодробнее
 Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты
Спасатели завершили поисковые работыПодробнее
 Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще одного человекаПодробнее
 Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нетШансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет
В результате ЧП погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФСВ РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

В компании заявили, что это не связано с его работой в компании Подробнее

Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Орешкин

Минфин 16 января разместил на аукционах ОФЗ на 35,1 млрд рублей

Лидер лейбористов обвинил Мэй в потере контроля над ситуацией с Brexit

В МИД РФ заявили, что Лондон сам замедлил себе получение консульского доступа к Уилану

Жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 15 человек

ФАС предписала Росрыболовству устранить нарушение при распределении квот на вылов рыбы в зоне Японии

Вечная мерзлота на севере Сибири нагрелась почти на градус за 10 лет

Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Следующая соперница россиянки - действующая победительница турнира Возняцки Подробнее

Женщина получила 16 лет колонии за убийство трехлетней внучки в Белгородской области

На расселение поврежденного взрывом дома в Магнитогорске потребуется год

"Аэрофлот" с 11 января распродал все льготные билеты с Дальнего Востока

ФАС не получала жалоб на необоснованный рост цен на фоне повышения НДС

Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность ареста парализованного бизнесмена

В Кремле назвали глупостью утверждения о том, что Трамп является агентом Москвы

Здание МХАТа имени Горького будет реконструировано

В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии

В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииРанее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФ Подробнее

Столичные власти решили внепланово проверить газовые плиты москвичей

Утвержден стандарт "Краснодарского чая"

Самолет "Победы" задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Следователи проверят информацию о тараканах в блюдах одной из школьных столовых Ижевска

Павильон "Главтабак" на ВДНХ отреставрируют под кафе

Путин заявил, что ничего неожиданного с инфляцией не происходит

В ЦБ прогнозируют, что инфляция в первом квартале 2019 года составит 5,5-6% Подробнее

Петербуржцу отменили штраф за видео с поющим "Мурку" священником

Активисты "Архнадзора" устроили пикет в защиту дома купца Булошникова в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');