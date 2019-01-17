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Пассажиры "Боинга", вернувшегося в Норильск, отправились в Москву и в Минводы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пассажиры Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар", который в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Норильска, полетели в Петербург, откуда их доставят в Москву или Минеральные воды другим рейсом, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Было принято решение отправить пассажиров регулярным рейсом Норильск - Пулково (Петербург), самолет вылетел в 10:44 по местному времени. Из Петербурга их довезут регулярным рейсом в Москву и далее в Минводы", - сказали в прокуратуре.

Жалоб от пассажиров не поступало, авиатехники продолжают выяснять причину срабатывания датчика задымления, из-за которого Boeing 737-800 вернулся в Норильск.

Как сообщалось, самолет вылетел по маршруту Норильск - Москва - Минеральные воды в 07:44 по местному времени, в 8:09 сработал датчик задымления.

На борту находилось 118 пассажиров.

Самолет благополучно приземлился в 08:33 по местному времени (04:33 мск).

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