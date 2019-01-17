Ученые из Барнаула разработали технологию, повышающую прочность деталей в 50 раз

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ученые Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) (Барнаул, Алтайский край) презентовали уникальную технологию, с помощью которой можно многократно увеличить прочность деталей для машин на промышленных предприятиях, сообщает в четверг пресс-центр мэрии Барнаула.

"Научными сотрудниками вуза разработан состав и технология, предназначенная для упрочнения металлических деталей машин и оборудования. Технология позволяет получать износостойкие покрытия, повышающие эксплуатационную стойкость деталей машин и инструментов из сталей, чугунов и твердых сплавов от 2 до 50 раз", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе поясняют, что ученые предложили наносить на поверхность деталей упрочняющий "боридный" слой путем термической обработки. В результате на поверхности изделий формируются сплошные многокомпонентные покрытия толщиной до 10 мкм на твердых сплавах и до 200 мкм на сталях и чугунах.

"Такая технология применима в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, обработке материалов, строительстве и горной промышленности. Разработчики отмечают простоту и экономичность процесса, который не требует применения сложного оборудования", - подчеркивается в пресс-релизе.