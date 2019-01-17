Портрет экс-губернатора Тулеева убрали с доски почета в Кемерове

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Строители убрали изображение бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева со стелы с портретами почетных жителей города Кемерово из-за выявленных дефектов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии.

"Были проведены плановые работы, в ходе которых выявлены недостатки. Портрет был снят для их устранения", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, какие именно дефекты были выявлены, и когда портрет вернут на место.

В четверг утром в соцсетях была опубликована фотография с улицы Дзержинского, где находится стела с изображениями почетных горожан Кемерово, на которой отсутствует изображение бывшего губернатора. По словам очевидцев, следов ремонтных работ нет.

Ранее сообщалось, что баннеры со словами Тулеева, с различными пожеланиями жителям от имени экс-губернатора, уберут с общественного транспорта. Информированный источник сообщал агентству, что помимо транспорта, упоминания Тулеева уберут и со зданий области.

Экс-глава региона Тулеев покинул свой пост 1 апреля 2017 года после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", на котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Тулеев занимал пост губернатора Кузбасса с 1997 года.