Старейшую турбазу на Байкале заподозрили в экологических нарушениях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту причинения вреда почве в результате туристической деятельности на берегу озера Байкал в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" что нарушения выявлены в бухте Песчаной на территории Прибайкальского национального парка, где находятся турбаза "Песчанка", считающаяся старейшей на побережье Байкала, и база отдыха "Байкальские дюны". Он отметил, что в нарушениях подозревается именно турбаза "Песчанка".

"На протяжении года сотрудники туристической базы, расположенной на побережье Байкала, с помощью специального оборудования брикетировали твердые бытовые отходы, после чего закапывали мусор на территории водоохраной зоны озера. Согласно заключению специалистов Росприроднадзора, уничтожен плодородный слой почвы", - говорится в сообщении пресс-службы управления СКР.

Кроме того, на территории турбазы обнаружены следы разлива нефтепродуктов, предназначенных для работы дизельной электростанции.

"Ущерб окружающей среде составил около 2 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Дело возбуждено ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) по материалам Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.Следователи допрашивают сотрудников и руководство турбазы.

"В ближайшее время будет назначена экологическая судебная экспертиза для установления существенности причиненного вреда окружающей среде", - говорится в сообщении.