Депутат Госдумы решил взять в помощники человекоподобного робота

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в аппарат Госдумы с просьбой разрешить ему взять на работу человекоподобного робота в качестве помощника.

"Важно, что этот робот будет работать бесплатно. Я позиционирую его не в качестве замены своего помощника, который принимает обращения граждан, а как подспорье", - сказал Власов "Интерфаксу".

По его словам, это будет человекоподобный робот с головой, руками и телом. Он будет предоставлять посетителям информацию о деятельности ЛДПР и Власова в качестве депутата.

Таких роботов можно увидеть в "Сбербанке", а также на форумах, где они общаются с посетителями и предоставляют разнообразную информацию, отметил парламентарий.

Он пояснил, что у него уже есть договоренность со "Сбербанком" о предоставлении ему такого робота, однако перед тем, как привести его в Думу, нужно оформить все документы, и именно поэтому депутат обратился в аппарат Госдумы.

Власов указал на то, что пока в РФ нет законодательства, которое бы регламентировало правовые отношения человека и робота, и что он намерен на практике посмотреть, какое правовое регулирование надо создать для использования роботов в работе.

В письме Власова на имя первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Сергея Поспелова, которое есть в распоряжении "Интерфакса", отмечается, что нынешний уровень развития робототехники в РФ позволяет использовать роботов в качестве замены людям-консультантам.