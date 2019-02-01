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Российские военные получат в 2019 году 12 роботов-саперов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ получит в 2019 году 12 роботов-саперов "Уран-6", сообщила в пятницу официальная газета министерства "Красная звезда".

"Дюжина модернизированных "Уранов" придёт в инженерные войска. Это произойдёт в течение 2019 года. 12 модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6" поступят в соединения и воинские части инженерных войск центрального и окружного подчинения", - говорится в материале газеты.

"Уран-6" способен обезвреживать взрывные устройства мощностью до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Робот активно использовался российскими саперами в Сирии, в частности при разминировании Пальмиры и Алеппо.

Разработкой робота занималось "766 УПТК", помимо этого предприятие разработало боевой робот "Уран-9", который также эксплуатировался в военной операции в Сирии. Оба робота создавались в рамках ОКР "Доломит". "Уран-6" и "Уран-9" участвовали в Параде Победы в Москве в 2018 году.

Ранее начальник Инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщал о том, что для российских саперов могут разработать "многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин". По его словам, разработка перспективных средств инженерного вооружения ведется по результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии.

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Теги: Минобороны

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