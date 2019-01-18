В МГТУ рассказали о разработке корабля для космических туристов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В МГТУ имени Баумана разрабатывают суборбитальный корабль для космических туристов, говорится в тезисах одного из докладов, подготовленных к Королёвским чтениям.

"В МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение нескольких лет ведутся работы по проектированию суборбитального крылатого аппарата", - говорится в тезисах.

Согласно документу, аппарат предназначен для космического туризма. Он будет выполнен по самолетной схеме с высоко расположенным треугольным крылом прямой стреловидности. Также отмечается, что аппарат будет многоразовым.

О планах создать суборбитальный туристический космический корабль в МГТУ им Баумана сообщалось в 2009 году. По словам проректора университета, корабль планировалось назвать "Одуванчик".

В данный момент разработкой суборбитальных аппаратов для космических полетов занимаются американские компании Virgin Galactic, Armadillo Aerospace и британская фирма Excalibur Almaz. В 2004 году три успешных суборбитальных полета совершил пилотируемый космический корабль SpaceShipOne.

Суборбитальный полет осуществляется по баллистической траектории на высоте, по разным стандартам, от 80 до 100 км. При таких условиях аппарат не выходит на орбиту Земли. Члены экипажа и пассажиры корабля в течение определенного времени могут почувствовать невесомость.