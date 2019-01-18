"Ильюшин" потратит 128 млн рублей на систему для слежки за сотрудниками

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания "Ильюшин" планирует внедрить систему защиты от утечек конфиденциальной информации, позволяющую следить за перепиской и разговорами сотрудников, следует из материалов на сайте госзакупок.

ПАО "Ил" разместило на официальном портале соответствующий конкурс с начальной стоимостью 128 млн рублей.

В техническом задании указано, что данная система должна "обеспечивать перехват исходящих и входящих сообщений и файлов, переданных пользователями" по электронной почте любых почтовых клиентов или браузеров, в месенджерах ICQ, QIP, Mail.ru Agent, Whatsapp, Yahoo, Jabber, Viber, Telegram и других, а также в чатах соцсетей Facebook, "Одноклассники", LinkedIn, ВКонтакте и других. Кроме того, система должна перехватывать все сеансы текстовой, голосовой и видеосвязи в Skype.

Также система должна "обеспечить видеозапись событий на мониторах, запись действий сотрудников посредством интернет-камер и запись разговоров сотрудников как внутри офиса, так и за его пределами с использованием микрофонов контролируемых компьютеров".

Отмечается, что модуль принятия решений "должен выносить единый вердикт (инцидент/не инцидент) для каждого перехваченного объекта". При этом он должен "архивировать все перехваченные объекты, а не только те, по которым зафиксированы инциденты".

"Модуль должен предоставлять возможность формирования и отображения "Карточки пользователя", включающей в себя: общую информацию по выбранному пользователю, используемые им учетные записи из Active Directory, его контактные данные (e-mail адреса, учетные записи Skype, ICQ, MSN и других IM-клиентов), а также информацию по связям текущего пользователя за указанный период времени", - говорится в техзадании.

В тексте документа сообщается, что общее количество рабочих мест, подлежащих мониторингу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, составит 25 тысяч. Это пять тысяч сотрудников центрального офиса "Ильюшина" в Москве, семь тысяч работников "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО), восемь тысяч работников ульяновского завода "Авиастар-СП", а также сотрудники всех филиалов и авиаремонтных заводов ПАО "Ил".

По данным компании, назначение этой системы - "контроль за несанкционированным распространением конфиденциальной информации".

Согласно документации, данная система должна решать задачи по предотвращению утечки информации, разоблачению мошеннических схем и саботажа, выявлению нелояльных работников, сговоров, коррупции, а также "выявлению связей между работниками и внешним миром для проведения расследований аномального поведения работника или его нетипичных контактов".