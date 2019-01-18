Две девочки самостоятельно ушли из детсада в Якутии в 40-градусный мороз

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Две дошкольницы самостоятельно ушли из детского сада в одном из сел Якутии, проводится проверка, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Установлено, что 17 января около 16:30 две воспитанницы детского сада в селе Намцы 2013 г.р., оставшись без присмотра воспитателей, самостоятельно оделись и покинули дошкольное учреждение", - говорится в сообщении.

Одна из них через полчаса пришла домой. С обморожением пальцев рук ребенок поступил в ожоговое отделение медицинского учреждения в Якутске. Вторую девочку после 18 часов доставили домой с общим переохлаждением.

Прокуратура потребовала от начальника управления образования Намского района привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц и принять меры по профилактике подобных нарушений.

Полиция проводит процессуальную проверку в связи с инцидентом.

По данным Гисметео, 17 января температура в селе Намцы составляла минус 43-45 градусов.