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Двоих детей, ушедших из детсада в Нижнем Новгороде, нашли в магазине

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Двое воспитанников детского сада в Нижнем Новгороде, которые в пятницу самовольно ушли из учреждения, найдены в ходе поисков.

"Найдены, живы! Всем спасибо за помощь и быстрое реагирование! " - сообщается на странице поисково-спасательной группы "Рысь" в соцсети.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что малышей обнаружили в одном из магазинов.

Ранее сообщалось, что мальчики 2012 и 2013 г.р. ушли из садика на улице Гаугеля. Был объявлен срочный сбор добровольцев для поиска детей.

В региональном СУ СКР сообщали, что по факту ухода мальчиков проводится проверка.

Сильных морозов в городе сейчас нет, в пятницу термометры показывают -2 градуса Цельсия.

Теги: Нижний Новгород

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