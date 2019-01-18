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Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы, как ожидается, в субботу рассмотрит вопрос о мере пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Алексея Кириллова (Алекс Лесли), которые были задержаны накануне по делу о вовлечении в занятие проституцией.

"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу адвокат Вашукевич Александр Молохов.

По его словам, защите пока неизвестно, о какой мере пресечения следствие будет просить суд.

В свою очередь, в Нагатинском суде подтвердили информацию о том, что Вашукевич и Кириллова привезут для избрания меры пресечения в субботу. Однако, уточнил собеседник агентства, материалы в отношении задержанных в суд пока не поступили.

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Гражданка Белоруссии Вашукевич и Александр Кириллов были задержаны полицейскими 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд), где они планировали провести секс-тренинг. Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого за время ареста срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту "Шереметьево". По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, Вашукевич и Кириллов подозреваются по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. В июле 2018 года суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Насте Рыбке и Алексу Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

После задержания в Таиланде Вашукевич в Instagram заявила о готовности предоставить американской прессе записи, "касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США".

Супруга Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что сотрудники ФБР США допрашивали Вашукевич и А.Кириллова в тайской тюрьме. Между тем, по словам Шереметьевой, Настя Рыбка не намерена придавать огласке известные ей конфиденциальные сведения, и никаких компрометирующих файлов у нее нет.

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Теги: Настя Рыбка, Алекс Лесли, Анастасия Вашукевич

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