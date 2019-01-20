Три человека погибли на пожаре в частном доме в центре Самары

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пожар в частном деревянном доме в центральной части Самары унес жизни трех человек, сообщило в субботу Главное управление МЧС по Самарской области.

"В 20:40 19 января в оперативно дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме по адресу г.Самара Ленинский район, ул. Арцыбушевская. Площадь пожара составила 100 кв.м. Из горящего дома был эвакуирован мужчина, который скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в 21:16 пожар был локализован, а в 21:57 на месте пожара был обнаружен погибший мужчина.

"В 22:00 пожар был ликвидирован, в 22:10 на месте пожара обнаружили погибшей женщину", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства пожара.

"Для ликвидации пожара привлекались 74 человека, и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 54 человека и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.