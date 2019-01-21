Суд вынес приговор по делу о перестрелке в "цыганском поселке" Екатеринбурга

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в понедельник огласил приговор обвиняемым по уголовному делу о массовых беспорядках со стрельбой в сентябре 2016 года в "цыганском поселке" Екатеринбурга, в результате которых погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

На скамье подсудимых находились 19 человек, они в зависимости от роли каждого обвинялись по разным частям ст.212 УК РФ (организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках).

Десять человек приговорены к срокам от трех лет и девяти месяцев до десяти лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Остальные получили от полутора до трех лет лишения свободы условно.

В частности, организатора массовых беспорядков Дмитрия Пестрикова суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщалось, вооруженный конфликт произошел 3 сентября 2016 года возле частного дома на улице Депутатской в так называемом цыганском поселке. За день до этого хозяин дома Олег Шишов поссорился с другим местным жителем Пестриковым.

В беспорядках участвовали 25 человек вместе с Пестриковым с одной стороны и четыре человека, в том числе Шишов, - с другой. В результате конфликта 13 человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались в тот же день. Еще один умер в марте 2017 года от тяжелого заболевания. Соответственно, в отношении этих трех человек уголовное дело было прекращено. В отношении еще трех участников беспорядков уголовные дела были выделены в отдельное производство.

После перестрелки возбуждались также уголовные дела по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия". Фигурантами этих дел являлись Шишов и его приятель, который был с ним во время конфликта. Однако в октябре 2017 года следственные органы прекратили расследование дела об убийстве, так как посчитали, что участники конфликта действовали в рамках обороны.

При этом по делу о незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) в декабре 2017 года Шишов был признан виновным, ему на год ограничили свободу.