"Роскосмоc" предложит сделать обязательным страхование государственных запусков

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует внести поправки в законодательство, делающие обязательным страхование запусков ракетно-космической техники, изготовленной за счет и в интересах государства, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он рассказал, что консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2018 году увеличилась на 83 млрд рублей по сравнению с 2017 годом.

"Консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 миллиардов рублей. В этом году планировали увеличить до 445 миллиардов рублей", - сообщил Рогозин.

Он отметил, что впервые у "Роскосмоса" появилась чистая консолидированная прибыль, которую в 2019 году планируется увеличить в четыре раза. Также, по словам главы корпорации, выросла производительность труда.

"Мною была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации", - сообщил глава "Роскосмоса".

Кроме того, он рассказал, что меры по оздоровлению финансового положения Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева позволили снизить уменьшить объем долгов со 130 до 72,5 млрд рублей. В частности, госкорпорацией в последние годы была оказана прямая поддержка предприятию в объеме 27,0 млрд руб., из них 9,6 млрд руб. "Роскосмос" выделил в 2018 году.

"В целях снижения кредитной нагрузки произведена конвертация долга перед корпорацией в объеме 15,1 млрд рублей в капитал предприятия. Из средств Федерального бюджета дополнительно выделено 48,2 млрд рублей на 2018-2019 годы", - отмечается в материалах.

Также "Роскосмос" планирует улучшить финансовое состояние других своих предприятий: Центра подготовки космонавтов, Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности и ФГУП "ЦЭНКИ".