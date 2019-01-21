Количество отравившихся шаурмой воронежцев выросло до 19

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - За минувшие выходные в инфекционную больницу Воронежа поступили еще четыре человека с признаками пищевого отравления, которые употребляли шаурму из киоска в Северном микрорайоне.

"За выходные в больницу поступили еще четыре человека. В настоящий момент в медучреждении находятся 19 человек, пока никого не выписали", - сообщили "Интерфаксу" в областном департаменте здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, у всех пациентов выявлен сальмонеллез. Все заболевшие ели шаурму в киоске, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Деятельность организации временно приостановлена.

Как сообщалось, с 16 по 18 января 15 жителей Воронежа были госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления шаурмы.