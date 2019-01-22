Новосибирские ученые создали источник "чистого" тока для квантового компьютера

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали и испытали многоканальный малошумящий источник тока для квантового компьютера, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что в квантовом компьютере, работа над созданием которого идет в том числе и в НГТУ, нельзя использовать обычные источники тока, поскольку компьютер может воспринимать малейшие изменения в характеристиках тока как изменения обрабатываемой информации и, соответственно, выдать ложный результат.

До сих пор для исследований, связанных с созданием российских кубитов и квантового компьютера, использовались дорогостоящие импортные малошумящие источники тока.

По словам проректора по научной работе НГТУ Алексея Вострецова, инженерам НГТУ удалось создать многоканальный источник тока, не уступающий, а по некоторым параметрам превосходящий зарубежные аналоги.

Устройство разработано в Лаборатории квантовой криогенной электроники НГТУ, где с помощью специальной установки удается добиться температуры, близкой к абсолютному нулю (-273 градуса Цельсия).

Именно при таких температурах возникает эффект сверхпроводимости, лежащий в основе работы квантовых битов, уровень энергий которых лежит в микроволновом диапазоне частот.

Ранее сообщалось, что в НГТУ рассчитывают в ближайшие несколько лет создать квантовый компьютер-демонстратор, который должен показать физическую реализуемость идеи квантового компьютера на основе сверхпроводящих материалов.

Реализация проекта под эгидой Фонда перспективных исследований началась в июле 2016 года. В проекте, кроме НГТУ, участвуют три университета, Российский квантовый центр, один институт РАН и отраслевой институт Росатома.

В НГТУ работу над квантовым компьютером возглавляет известный ученый, профессор Евгений Ильичев, постоянно живущий в Германии, впервые в мире поставивший физический эксперимент по физическому измерению кубита - основы квантового компьютера.

Квантовый компьютер принципиально отличается от классических компьютеров. Предполагается, что он позволит, в случае его создания в полном масштабе, моделировать сверхсложные, в том числе биологические системы и исследовать их методами физики, решать задачи в сфере криптографии, для которых классическому компьютеру потребовалось бы время большее, чем возраст Вселенной.

Основой вычислений в квантовом компьютере является кубит, который, в отличие от бита в классической информатике, принимающего значение "ноль" или "единица", может находиться в "суперпозиции", т.е. быть и нулем, и единицей одновременно.

Идея построения квантового компьютера была предложена в 1980 году советским математиком Юрием Маниным, который выдвинул идею квантовых автоматов. Ее поддержали физики, в частности, нобелевский лауреат Роберт Фейнман.