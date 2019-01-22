Удальцов сообщил о задержании 11 человек на пикете у посольства Японии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил о задержании одиннадцати человек возле посольства Японии в Москве во время митинга против "претензий японской стороны на Курильские острова".

"Цель пикета было мероприятие возле посольства Японии, планировалась встреча с депутатами, на около сотню человек",- сказал "Интерфаксу" Удальцов.

По его словам, во время акции полиция задержала одиннадцать человек с плакатами и доставила в отдел внутренних дел "Красносельское".

"На данный момент с них берут объяснения, трое уже отпущено",- сказал собеседник агентства.