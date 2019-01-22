Самолет Сургут - Москва пробудет на стоянке в аэропорту ХМАО больше 10 часов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс "Сургут - Москва" и севший в Ханты-Мансийске из-за требования одного из пассажиров лететь в Афганистан, пробудет на стоянке аэропорта 10 часов 16 минут, следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Теперь прилет самолета в Москву ожидается в 03:51.

Ранее сообщалось, что самолет Сургут - Москва планировалось отправить в столицу в столицу в 18:20 по местному времени (16:20 мск), прилет в Москву ожидался в 19:30.

Один из пассажиров (предположительно, 41-летний гражданин РФ), потребовал развернуть лайнер и взять курс на Афганистан. После этого самолет, вылетевший из Сургута, развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска.

По предварительным данным, пассажир может быть психически неуравновешен.

Ранее сообщалось, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. На уточняющий вопрос "Интерфакса", где находится нарушитель, руководитель информцентра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский ответил, что "он пока находится на борту самолета".

В пресс-службе "Аэрофлота" ситуацию не комментируют.