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Комитет Думы поддержал проект заявления о пересмотре политических оценок войны в Афганистане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне во вторник поддержал проект заявления о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в урегулировании военного конфликта на территории Афганистана в 1979 - 1989 годах.

В проекте заявления Госдума считает необходимым признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в Постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 982-I.

"Депутаты Государственной Думы убеждены, что трагические события военного конфликта на территории Афганистана следует рассматривать, основываясь на соображениях политической беспристрастности и исторической правды", - также говорится в проекте заявления.

Парламентарии предлагают исходить из того, что решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан принималось в декабре 1979 года согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан от 5 декабря 1978 года с учетом неоднократных просьб афганского руководства о прямом вмешательстве СССР в конфликт.

Усилиями советских воинов-интернационалистов и гражданского персонала министерств и ведомств, отстаивавших интересы Советского Союза, оказывалось деятельное содействие руководству Афганистана в борьбе с террористическими и экстремистскими группировками, укреплялась экономика страны, развивались институты афганской государственности, сдерживалось разрастание угроз безопасности советскому государству, отмечается в проекте заявления.

Также говорится, что "было достигнуто существенное сокращение незаконного производства наркотических средств на территории Афганистана, эффективно пресекалось их незаконное перемещение через государственную границу СССР".

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Государственная Дума в проекте заявления призывает органы государственной власти РФ и государств, образовавшихся на территории бывшего СССР, уделять особое внимание эффективности мер социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане, выполнивших свой воинский и гражданский долг, а также состоянию мемориалов, посвященных советским воинам-афганцам.

"Память о мужестве, стойкости и патриотизме советских воинов-интернационалистов требует от нас и международной общественности не забывать уроки прошлого, делать все, чтобы повторение трагических событий военного конфликта на территории Афганистана стало невозможным", - говорится в документе.

Депутаты Госдумы планируют заявить, что "остаются убежденными сторонниками укрепления дружеских и добрососедских отношений со всеми народами, готовы и впредь направлять свои усилия на то, чтобы российско-афганские отношения основывались исключительно на стремлении к всестороннему сотрудничеству на благо наших народов и государств".

В проекте заявления отмечается, что участие советских войск в урегулировании военного конфликта в Афганистане проводилось на основе соглашений об урегулировании военного конфликта в Демократической Республике Афганистан, подписанных 14 апреля 1988 года в городе Женеве правительствами Афганистана и Пакистана при участии СССР и США в качестве гарантов.

Принятие заявления планируется в преддверии 15 февраля 2019 года - 30-летия со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Авторами проекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов совместно с ветеранскими организациями и депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.

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Теги: Афганистан, Госдума

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