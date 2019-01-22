Астронавты из ОАЭ пройдут курс зимнего выживания в Подмосковье

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади, проходящие подготовку в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), вместе с другими космонавтами и астронавтами, пройдут курс выживания зимой, сообщает пресс-служба ЦПК.

"Первыми начали борьбу за выживание в условиях низких температур кандидаты в космонавты набора 2018 года Константин Борисов, Олег Платонов и Сергей Микаев", - сообщили в ЦПК.

Всего на этот раз в ЦПК пройдут "зимнее выживание" семь экипажей.

"В тренировках примут участие космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Николай Тихонов, Андрей Бабкин; все кандидаты в космонавты набора 2018 года; астронавт НАСА Томас Маршбёрн; представители ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури и Султан Аль-Нейади, проходящие подготовку к космическому полету в ЦПК", - сказали в Центре.

"Группа ОКП (общекосмическая подготовка) проходит тренировку по всей циклограмме в полном объеме. Наша задача - научить кандидатов в космонавты рассчитывать свои силы. Мы их загружаем даже на порядок больше того, что они смогут сделать после космического полёта, с той целью, чтобы довести до определённой стадии физического и эмоционального напряжения, чтобы они умели не только строить укрытия или развести костёр, но и работать через преодоление себя", - сообщил начальник отдела подготовки космонавтов к экстремальным факторам космического полёта ЦПК Анатолий Забрусков, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе тренировок отрабатываются действия космонавтов и астронавтов после посадки в лесисто-болотистой местности зимой. По легенде спускаемый аппарат приземлился в заснеженной тайге, где рядом нет населенных пунктов. Задача - провести в лесу двое суток в условиях, приближённых к тем, в которых оказался экипаж корабля "Восход-2" в составе Алексея Леонова и Павла Беляева в марте 1965 года.

Все экипажи, участвующие в тренировках, сначала проходят теоретические и практические занятия по тактике действий после посадки спускаемого аппарата в экстремальных условиях с использованием снаряжения и оборудования, имеющегося на борту космического корабля.

По условиям тренировок космонавты и астронавты внутри спускаемого аппарата должны снять скафандры и переодеться в комплект одежды, имеющийся на борту, затем выйти и построить несколько типов укрытий, вести установленный радиообмен, оказывать медицинскую помощь пострадавшим и взаимодействовать с поисково-спасательными силами. Тренировки проводит испытательно-тренировочная бригада ЦПК, в состав которой входят инструкторы, врачи, психологи и другие специалисты.