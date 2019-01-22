В суд передано дело о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде для ЧМ-2018

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Направлено в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку стадиона Чемпионата мира ФИФА в Калининграде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня, 22 января 2019 года, заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Амира Кушхова и Сергея Трибунского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, исполняющий обязанности директора ПСУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Кушхов и ведущий инженер по надзору за строительством Трибунский "вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми, генеральным директором ОАО "ГлобалЭлектроСервис", руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК".

"Ими было принято решение о хищении путем обмана бюджетных денежных средств, выделенных по заключенному в 2013 году ОАО "ГЭС" с ГКУ КО "РУЗКС" государственному контракту на выполнение работ но инженерной подготовке объекта "Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде"",- заявили в Генпрокуратуре РФ.

"После этого с января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО "ГЭС" и ГКУ КО "РУЗКС" первичные документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании ОАО "ГЭС" были перечислены более 752 млн рублей, которые соучастники похитили", - добавили там.

В Генпрокуратуре напомнили, что расследование уголовного дела проведено Следственным департаментом МВД России.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела ведется следствие", - заключили в надзорном ведомстве.