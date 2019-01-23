Минздрав Украины созовет спецкомиссию по вопросу объявления эпидемии кори

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в стране.

Как уточнила Супрун, пока эпидемия не объявлена, зафиксирована вспышка кори. По ее словам, чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности.

"Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, время ли уже объявлять эпидемию", - сказала Супрун журналистам после заседания правительства в среду.

В селе Шевченково Килийского района Одесской области, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания корью, диагноз подтвержден уже у 69 детей.

Неделю назад сообщалось, что в Харьковской области растет количество еженедельно регистрируемых больных корью. По данным центра, с 27 декабря по 9 января в области зарегистрировано 97 случаев заболевания корью. Удельный вес детей до 17 лет составляет 52,6%. Почти две трети заболевших (62 человека) не были привиты от кори.

Харьковская область расположена на северо-востоке Украины. На севере и северо-востоке граничит с Белгородской областью России.