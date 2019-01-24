С августа выплачивать страховку за жилье будут даже без официального объявления ЧС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В рамках закона о добровольном страховании жилья от ЧС гражданин получит страховое возмещение, даже если официально региональные власти не объявят о введении ЧС, но все критерии будут приравнивать произошедшие события к ЧС, сообщила заместитель руководителя департамента финансового рынка Минфина РФ Вера Балакирева на пресс-конференции в четверг.

"Есть постановление правительства о квалификации ЧС природного и техногенного характера. Там уровень ЧС выстроен в зависимости от количества пострадавших и материального ущерба. Если случившееся событие будет соответствовать этим критерием, то ЧС, независимо от того, будет ли она официально введена или нет, будет квалифицироваться, что она наступила", - сказала Балакирева, отметив, что в основном ситуация признается ЧС, если есть 50 пострадавших. Она также пояснила, что введение ЧС на определенной территории зависит от решения региональных властей.

"Исходить только из того, была ли объявлена или введена ЧС или нет, не получится. Потому что факт разрушений, факты причинения вреда жизни и здоровью граждан - они есть, и, соответственно, выплата по возмещению ущерба должна производиться", - сказала она.

Также Балакирева пояснила, что гражданин, застраховавший жилье по новому закону, может получить выплату в большем объёме, так как в выплате будет участвовать ещё и страховщик. При этом она напомнила, что граждане, не застраховавшие свои дома, но пострадавшие от ЧС, все равно продолжат получать материальную компенсацию из средств федерального и регионального бюджетов.

Она привела пример, что если бы работала система возмещения ущерба страховщиками по новому закону уже сейчас, то владелец 50-метровой квартиры, пострадавший при обрушении части дома в Магнитогорске в конце 2018 года, смог бы получить по полису 1,64 млн рублей. Представитель Минфина пояснила, что при этом объем ответственности страховщика должен был быть 500 тысяч рублей.

Закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу 4 августа 2019 года. Согласно закону, регионы вправе создавать региональные программы компенсации ущерба населению от стихийных бедствий с участием регионального бюджета и страховщиков. Максимальная выплата от страховой компании по страховому случаю составляет 300-500 тысяч рублей, остальное выплачивается из регионального бюджета.