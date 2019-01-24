Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога", - говорится в сообщении.

"Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации", - отметили в Кремле.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах", - добавили в пресс-службе.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Среди тех, кто поддержал действующего президента Венесуэлы - Мексика, Куба, Боливия и Турция.