В России Переворот в Венесуэле

Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро

Российский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного права

Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин. Архивное фото.
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога", - говорится в сообщении.

"Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации", - отметили в Кремле.

"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах", - добавили в пресс-службе.

В миреРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыЧитать подробнее

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Среди тех, кто поддержал действующего президента Венесуэлы - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Массовые беспорядки в Венесуэле

9 фотографий
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Николас Мадуро, Венесуэла

Новости по теме

В России
Владимир Путин выразил поддержку Николасу МадуроВладимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро
Российский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного праваПодробнее
 Greenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под НаходкойGreenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под Находкой
У части млекопитающих изменилось состояние кожных покровов и появились "странные темные точки"Подробнее
 Спикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньгиСпикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньги
Ранее местный парламент принял закон о материальной помощи для молодых матерейПодробнее
 Дума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволамДума приняла в I чтении закон об ответственности за неуважение к госсимволам
Предлагается наказывать административным арестом за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, государству и органам госвластиПодробнее
Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"Опубликованы первые фото российского 20-тонного беспилотника "Охотник"
Характеристики перспективного ударного БПЛА в настоящее время не раскрываютсяПодробнее
 Песков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в РоссииПесков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в России
По словам пресс-секретаря, просьб о помощи от властей Венесуэлы не поступалоПодробнее
 Брошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажуБрошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажу
Общая стоимость четырех лотов превышает 500 млн рублейПодробнее
 Минэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменовМинэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменов
ГИБДД предложило объединить "город" и "площадку", но в министерстве считают, что это только увеличит время приема экзаменаПодробнее
 Кадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублейКадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей
Он заявил, что в постановлении грозненского суда нет ни слова о суммеПодробнее
 Захарова прокомментировала позицию Запада по отношению к ВенесуэлеЗахарова прокомментировала позицию Запада по отношению к Венесуэле
"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву", - сказала представитель МИД РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизменуМоскваЭкс-замминистра энергетики Кравченко задержан в МосквеВ РоссииПесков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в РоссииМоскваВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопадВ миреРоссия предостерегла США от военного вмешательства в дела ВенесуэлыВ РоссииКадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей

США пообещали народу Венесуэлы гуманитарную помощь более чем на $20 млн

Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро

Владимир Путин выразил поддержку Николасу МадуроРоссийский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного права Подробнее

L'Equipe узнал о переходе полузащитника "Зенита" Паредеса в ПСЖ

Неделя высокой моды в Париже

Неделя высокой моды в Париже10 фото

Парламент Греции перенес голосование по переименованию Македонии на пятницу

Россия выполнила все оружейные контракты с Венесуэлой

Третьяковка будет работать без выходных в связи с интересом к выставке Куинджи

ЦБ будет согласовывать перечень компаний, которые могут не возвращать валютную выручку

Британская полиция прекратила поиски аргентинского футболиста после крушения самолета

Сотрудники ФСБ нашли у жителя Уфы автомат и шесть пистолетов

Бывшего главу Шотландии обвинили в попытке изнасилования

Минюст объяснил рекордное количество исков россиян в ЕСПЧ большой численностью населения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');