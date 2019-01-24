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Москва

В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад

В субботу на смену морозам придет метель

В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Малооблачный морозный антициклон, господствующий в столичном регионе, в субботу отступит под натиском облачных циклонов с запада и юга, сообщает в четверг сайт "Метеоновости".

"Начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер до 15 м/с, поднимется метель. И такая ненастная погода удержится все воскресенье", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, за счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, к утру понедельника в Москве выпадет 14-17 мм осадков.

"Это будет самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 мм осадков", - уточняется на сайте.

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