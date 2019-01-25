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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех километров

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) в пятницу утром произошёл выброс столба пепла на высоту до 4 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой на группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зарегистрировано, но вероятность выпадения его незначительного количества не исключена, сообщает пресс-служба.

По ее данным, туристических групп в районе Шивелуча не зарегистрировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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Теги: Россия, Камчатка

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