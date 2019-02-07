Росавтодор снял запрет на движение грузовиков по трассе М5 "Урал" под Самарой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росавтодор снял временное ограничение движения на участке федеральной трассы М5 в Самарской области, введенное днем в четверг из-за сильного снегопада.

"С 22:00 по Москве на участке с 890 по 976 км автомобильной дороги М5 "Урал" в Самарской области открыто движение для грузового и пассажирского автотранспорта", - говорится в оперативном сообщении ФКУ "Поволжуправтодор" (подчиняется Росавтодору).

Таким образом, закрытым в Самарской области остается только проезд от М5 к находящемуся в соседнем регионе Оренбургу, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Поволжуправтодора".

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в четверг Росавтодор временно запретил с 14:30 по московскому времени движение грузовиков по участку трассы М5 в Самарской области, с 16:30 - движение всех видов транспорта на подъездной дороге от М5 к Оренбургу.