В 2018 году доход от продажи патентов трудовым мигрантам составил 57 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Продажа патентов трудовым мигрантам принесла в бюджет субъектов РФ почти 60 млрд. рублей, сообщила начальник миграционного главка МВД Валентина Казакова

"За прошедший год было оформлено 1,7 млн патентов, доход от авансовых платежей составил 57 млрд рублей в бюджет субъектов. Да, это где-то низкоквалифицированные кадры. Но, право субъектам дано, чтобы они регулировали эти потоки. То есть, если субъектам не нужны больше трудовые мигранты, то они вправе ограничить выдачу этого патента",- сказала Казакова на пресс-конференции в пятницу

По ее словам, за всю историю существования патентов только два субъекта РФ воспользовались этим правом на ограничение патентов, один из них - это Калининград во время ЧМ-2018.

"В основном субъекты не ограничивают выдачу патентов, значит, мы понимаем, что трудовая сила нужна",- подчеркнула Казакова.