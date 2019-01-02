Патент на работу в Москве для мигрантов подорожал до 5 тысяч рублей в месяц

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Стоимость патента на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами в Москве с 1 января увеличилась на 500 рублей.

Стоимость этого патента для иностранцев с 2019 года выросла с 4,5 до 5 тыс. рублей в месяц.

Соответствующую поправку в налоговое законодательство столицы внесла Мосгордума на заседании 21 ноября 2018 года.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, выступавшего в парламенте, решение о повышении стоимости патента принято с учетом роста зарплат в секторах экономики города, где задействован труд иностранцев.

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью журналистам назвал мигрантов, приобретающих патенты, "легализованным пластом иностранных работников".