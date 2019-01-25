Медведев решил проверить приказ, ограничивающий число отличников в вузах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев был удивлен изданным в свое время министерством образования приказом, который ограничивает количество учащихся на "отлично" в российских вузах 10 процентами.

В ходе его общения со студентами и преподавателями Российского института театрального искусства - ГИТИС в пятницу был поднят вопрос о повышении студенческой стипендии. Кроме того, ректор ГИТИСа Григорий Заславский обратил внимание Медведева на то, что министерство образования в позапрошлом году выпустило приказ, "по которому отличников в российских вузах не должно быть больше 10%".

"Да? - Это любопытно. Хорошо, что сказали. Я проверю. Это прямо в приказе так зафиксировано?" - спросил премьер.

Заславский пояснил, что в документе речь идет о том, что число людей, получающих повышенную стипендию за отличную учебу, не может быть больше 10% от общего количества получающих стипендию. При этом он подчеркнул, что в ГИТИСе очень большое количество отличников.

Глава правительства вспомнил времена своей учебы в вузе и заметил, что получающих повышенную стипендию за отличную учебу у него на курсе было процентов 25 из 200 студентов. "Это, конечно, странная история, и я думаю, что это даже не Минобр, а, скорее, Минфин что-то подсоветовал", - сказал премьер.

Вместе с тем он подчеркнул, что есть и другая сторона этого вопроса - требовательность преподавателей и стандарты работы в вузах.

Возвращаясь к вопросу повышения стипендий, премьер сказал: "Конечно, стипендия маленькая - хорошо бы ее повысить. Но мы с вами понимаем, что это зависит от наших финансовых возможностей. Будем стараться, какие-то дополнительные деньги, если они появятся, направлять и на эти цели".