Москвичам пообещали потепление с субботы

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Москва

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода, установившаяся в столичном регионе, продержится до конца недели, сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, 24 и 25 января в столице будет переменная облачность, только в четверг ожидается по области небольшой снег.

"Температура ночью в Москве опустится до 19 градусов мороза, местами до минус 25, по области местами до 28 градусов мороза. Днем в эти дни в Москве температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов, по области - до минус 15. Ветер слабый, местами гололедица", - уточняется в сообщении.

26 января, по данным синоптиков, ночь будет еще морозной, а в дневные часы синоптическая ситуация начнет меняться, к Центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона.

"Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад, температура воздуха устремится вверх", - отмечается в сообщении.

"26 января ночью переменная облачность, без осадков, температура в Москве до 20 градусов мороза, в центре - до минус 16, по области - до минус 22, местами до минус 27 градусов, ветер слабый. Днем облачно, снег, температура в Москве опустится до 12 градусов мороза, по области - до минус 14 градусов. Местами гололедица", - поясняется в сообщении.

Там отмечается, что при антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдаются удивительные оптические явления, называемые гало, "которые просто завораживают очевидцев своим видом".

Гало - это оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах, главным образом в кристаллах высоких ледяных облаков: "Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источника света, таких как Солнце или Луна.

"Такое явление наблюдалось в столичном регионе и сегодняшним утром", - отметили синоптики.

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Теги: Москва, Гидрометцентр
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