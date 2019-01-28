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Арестован хулиган, обливший краской памятник "вежливым людям" в Крыму

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту вандализма в центре Симферополя, где красной краской был облит памятник "Вежливым людям", сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник.

"Мужчина дал признательные показания в совершении данного преступления", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам вандализма (ч.2 ст.214УК РФ).

Как сообщалось, инцидент произошел в воскресенье вечером. Хулиган был пьян. Сначала на него составили протокол об административном правонарушении по ст.20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Коммунальщики отмыли памятник за полчаса.

"Вежливые люди" - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооруженных сил России в военной форме без знаков различия, появившихся в Крыму во время подготовки и проведения регионального референдума на полуострове в феврале-марте 2014 года.

Отлитый из бронзы памятник появился неподалеку от здания Государственного совета Крыма в июне 2016 года. Композиция представляет фигуры воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. Памятник обошелся в 5 млн рублей, собранных в качестве пожертвований.

Крым провел референдум о своем статусе 16 марта 2014 года. Украина его итоги не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия России аннексией и ввели санкции против нее. Москва заявляет, что вопрос Крыма закрыт навсегда, полуостров принадлежит России.

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Теги: Крым, Симферополь

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