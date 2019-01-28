Мужчина, обливший краской памятник "вежливым людям" в Крыму, оказался киевлянином

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мужчина, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, содержится в изоляторе временного содержания, его права полностью соблюдаются, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются", - сказала Москалькова "Интерфаксу".
По ее словам, задержанному обеспечено трехразовое питание, за медицинской помощью он не обращался, спальное место у него имеется.
В настоящий момент ему предъявлено обвинение в вандализме, в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.
"В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать некую политическую огласку, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место. Но для меня как уполномоченного главное, чтобы не было нарушений процессуального законодательства и условий содержания под стражей", - отметила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером хулиган облил краской памятник "Вежливым людям" в центре Симферополя. Сначала на него составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело.
В Симферополе облили краской памятник "Вежливым людям" https://t.co/1cJDqVf4WJ pic.twitter.com/GnOq7TBpId— Новости Севастополя (@pr_sevnews) 27 января 2019 г.
Коммунальщики отмыли памятник.
"Вежливые люди"
"Вежливые люди" - эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооруженных сил России в военной форме без знаков различия, появившихся в Крыму во время подготовки и проведения регионального референдума на полуострове в феврале-марте 2014 года, после которого полуостров вошел в состав РФ.
Отлитый из бронзы памятник появился неподалеку от здания Государственного совета Крыма в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. Памятник обошелся в 5 млн рублей, собранных в качестве пожертвований.