Пассажирский Boeing и бизнес-джет Falcon опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бизнес-джет опасно приблизился к Boeing с сотней пассажиров в небе над Ростовской областью, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером. По сведениям собеседника агентства, пассажирский лайнер выполнял рейс из Стамбула в Москву.

"Командир лайнера вышел на связь с диспетчерами и сообщил о срабатывании предупреждения об опасном сближении с бизнес-джетом Falcon, следовавшим встречным курсом в южном направлении", - сказал источник.

Вертикальное расстояние между лайнерами не превышало 350 метров.

"Экипаж лайнера экстренно набрал высоту, чтобы избежать потенциальной опасности. Самолеты благополучно разошлись", - сказал источник.