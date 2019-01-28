Иностранный бизнесмен попытался дать сотруднику смоленского ФСБ взятку за провоз окорочков

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Смоленске вынесли приговор директору иностранной фирмы, который дал взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ в обмен на беспрепятственный провоз американских окорочков, сообщает в понедельник областное управление СК.

Суд установил, что обвиняемый вместе с подельником, который сейчас находится в розыске, передали сотруднику ФСБ взятку в размере $4,5 тысяч (297 тыс. рублей). Деньги давались за помощь в беспрепятственном передвижении по территории России в Казахстан железнодорожных платформ с контейнерами, в которых находились куриные окорочка, произведенные в США.

Однако сотрудник ФСБ от взятки отказался, злоумышленник был задержан.

Суд признал его виновным в даче взятки в крупном размере и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки - более 5,9 млн рублей.