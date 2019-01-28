Бывший вице-премьер правительства Ставрополья стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития - вице-премьер правительства Ставропольского края Андрей Мурга стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при выделении средств на создание интернет-сайта по продвижению товаров местных производителей.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что уголовное дело против экс-чиновника возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, Мурга, зная, что разработанный в ходе выполнения условий госконтракта сайт для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края не соответствует требованиям технического задания, сообщил об этом подрядчику - директору ГУП "Корпорация развития Ставропольского края" Зауру Абдурахимову и потребовал возвратить ему 3,5 млн рублей из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт. Эти деньги якобы были нужны для последующей доработки указанной мультиформатной площадки своими силами.

"Полученные деньги чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба СУ СКР по региону напоминает, что ранее по данному факту были возбуждены уголовные дела в отношении теперь уже бывшего первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпа, расследование которого продолжается, и бывшего директора КРСК Заура Абдурахимова, который уже предстал перед судом за превышение должностных полномочий.

Мурга занял пост зампреда правительства Ставропольского края в августе 2017 года. В марте 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.