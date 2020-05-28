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Россия попросила Испанию выдать экс-депутата Госдумы Мургу по делу о мошенничестве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обратилась в Минюст Испании с просьбой о выдаче бывшего депутата Госдумы РФ и зампреда правительства Ставрополья Андрея Мурги, фигурирующего в деле о мошенничестве и скрывшегося от следствия в Аликанте. Об этом в ведомстве сообщили "Интерфаксу", отвечая на запрос агентства.

Уголовное дело в отношении Мурги находится в производстве управления СК по Ставропольскому краю.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Мурга был задержан в провинции Аликанте, где он занимался инвестициями в недвижимость. По данным СМИ, Мурга ранее запросил убежище в Испании, но решение по его запросу пока находится "в обработке" и скорее всего, было бы отрицательным.

Бывший зампред правительства Ставрополья Мурга стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выделении денег на создание сайта по продвижению товаров местных производителей. В апреле 2019 года он был объявлен в федеральный розыск, 7 июня того же года - в международный розыск. В июне 2019 года Мурга был заочно арестован.

По данным следствия, Мурга, зная, что разработанный по госконтракту сайт для продвижения ставропольской продукции не соответствует техзаданию, сообщил об этом подрядчику - директору ГУП "Корпорация развития Ставропольского края" Зауру Абдурахимову и потребовал вернуть ему 3,5 млн рублей из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт. Эти деньги якобы были нужны для доработки этой мультиформатной площадки своими силами.

Согласно данным следствия, полученные деньги чиновник на доработку сайта не отдал, а похитил.

В 2011 году Мурга был избран депутатом Госдумы РФ, затем возглавлял Минэкономразвития Ставрополья. Пост зампреда правительства Ставропольского края он занял в августе 2017 года. В марте 2018 года ушел в отставку по собственному желанию.

Россия Испания Андрей Мурга

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