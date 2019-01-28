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Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.

"По предварительным данным, вечером в понедельник в деревне Ольхи Плавского района на закрытой территории одного из предприятий в результате схода снега с ангара погиб мальчик 10 лет", - сказала Киречеева.

В связи с этим проводится доследственная проверка в соответствии с ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: Тульская область
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