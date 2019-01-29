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Учеников бурятской школы заставили сидеть в противогазах за опоздание

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Родители учеников седьмого класса школы №58 города Улан-Удэ пожаловались детскому омбудсмену на преподавателя ОБЖ, который заставил в течение урока сидеть детей в противогазах, сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

"Со слов родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. Так, за опоздание учащихся на урок ОБЖ, учитель потребовал одеть противогазы, и находиться в них в течение урока. По итогам обращений родителей, меры по восстановлению прав детей приняты не были, с итогами служебного расследования родители не были ознакомлены", - говорится в сообщении.

После подтверждения фактов, заявленных родителями, учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание, директору школы напомнили о недопущении применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом.

Также рекомендовано провести разъяснительную работу с коллективом школы об обязательном соблюдении прав обучающихся.

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Теги: Бурятия, Улан-Удэ
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