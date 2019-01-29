СКР проверит данные о том, что бурятских школьников заставили отсидеть урок в противогазах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следователи в Бурятии начали проверку информации СМИ о том, что школьников заставили сидеть на занятиях в противогазах из-за опоздания, сообщает во вторник пресс-центр республиканского управления СК РФ.

"29 января на сайте ряда новостных сетевых изданий опубликованы сведения о том, что преподаватель ОБЖ школы № 58 Улан-Удэ в качестве наказания за опоздание на урок заставил нескольких учеников 7 класса надеть противогазы и находиться в них в течение всего занятия. Сведения подтверждены в ходе проверки, проведенной уполномоченным по правам ребенка в республике по обращению родителей пострадавших детей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, длительное пребывание в противогазе могло причинить вред состоянию детей. В связи с этим начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства оказания в школе образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что родители учеников седьмого класса школы N58 в Улан-Удэ пожаловались детскому омбудсмену на преподавателя ОБЖ, который заставил в течение урока сидеть детей в противогазах.

После подтверждения фактов, заявленных родителями, учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание, директору школы напомнили о недопущении применения к учащимся мер, не предусмотренных законом.